4 nov 2019

Han pasado cinco meses desde que José Antonio Reyes encontrase la muerte en un accidente de tráfico. Su viuda, Noelia López, solo había expresados sus sentimientos en las redes sociales, que la han juzgado sin parara por compartir imágenes con el futbolista. Este fin de semana, decidía dar un paso más y sentarse en un plató de televisión.

Noelia eligió 'Viva la vida' para contestar a las preguntas sobre esta targedia que le ha cambiado la vida por completo. "Intento estar distraída y poco más. Él lo era todo", explicaba tras reconocer que, desde aquel día, tan solo hay una pregunta que resuena en su cabeza sin descanso: "¿Por qué ha sucedido esto?".

"Cuando me dieron la noticiano me lo creía, porque acababa de hablar con él y me dijo que iba a subir al autobús a las 11:30 que iba a ir a Cádiz y estaba esperando una videollamada. Al ver que no llegaba... ya me enteré de lo que había pasado", recordaba ante la presentadora en uno de los muchos momentos en los que tuvo que contener la emoción.

Noelia desmentía que la relación con la familia de José Antonio sea mala, y lo achaca a rumores interesados. Porque, como ella recordaba con ese episodio de aquella mujer que se hacía pasar por ella para sacar dinero, hasta en las desgracias hay gente que intenta sacar provecho.