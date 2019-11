5 nov 2019

Ya está de vuelta. Creemos saberlo todo por la cantidad de fotos que tanto ella como su pareja, Asraf Beno, han colgado de ese viaje a Dubái. Sin embargo, Chabelita Pantoja aún tenía algo más que decir del mismo en su regreso al trabajo. Y así lo hizo ayer sentada en el plató de 'El programa de Ana Rosa'.

Porque se había hablado de la posibilidad de que Dulce Lapiedra, niñera de su hijo Alberto (también presente en esta escapada), les hubiese acompañado. Chabelita daba por buenas las informaciones publicadas al respecto estos días y sentenciaba, tajante, que "no tengo mucho que justificar". Lo hacía con respecto al viaje de Dulce y el posible problema que podría acarrearle con su madre.

La joven entraba de lleno a esa relación con Isabel Pantoja y explicaba: "Justamente lo que a ella le pedí hace tiempo es que yo no le prohibo que se acerque a la gente que quiera o que sean sus amigos, pero sí que le pedí, por favor, es que no expusiera el cariño así hacia ciertas personas que a mí me pueden hacer daño",

"Justamente es algo que llevo haciendo yo durante mucho tiempo con Dulce", proseguía antes de añadir: "En mi viaje a Dubai no es que yo la quiera apartar o esconderla, porque no estoy haciendo nada malo, pero para evitar que mi madre se pueda sentir dolida y para que la gente no pueda decir que yo la provoco, he evitado sacarla en los vídeos".

"Cuando he vuelto del aeropuerto me he dicho que tampoco tiene mucho sentido estar ocultándola. No estoy haciendo nada malo", relataba tras asegurar que, llegado un momento determinado, se había dado cuenta de que era absurdo evitar esas imágenes junto a Dulce, que era lo que la prensa estaba buscando.

También ponía sobre la mesa que ha intentado acercarse a su madre, pero que no ha recibido respuesta. Así las cosas, a pesar del piropo de Isabel en la presentación de 'Idol Kids', parece que la tensión y la distancia sigue siendo la tónica general en Cantora.