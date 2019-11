6 nov 2019

Las redes sociales sirven a los usuarios, entre otras cosas, para acercarse a los rostros conocidos, a sus ídolos. Y, algunos de ellos, no esquivan las preguntas que les hacen sobre su vida. En este caso, nos encontramos con la sinceridad de Bea, concursante de 'GH 17', que se ha abierto ante sus 'followers' para hablar de la pérdida de peso que sufrió el pasado verano y que encendió todas las alarmas.

Uno de sus seguidores se aventuraba a lanzar una doble pregunta: "¿Cuánto pesas? ¿Te gusta tu cuerpo?". Ella, lejos de esquivarlas, respondía con total sinceridad: "Este verano los nervios me pasaron factura y me quedé en 45 kilos".

La cosa no terminaba ahí, porque usando las 'stories' de su cuenta de Instagram, proseguía dando detalles de esta complicada situación ante la que se vio: Lo malo es que yo me veía bien y me empecé a dar cuenta de que algo iba mal cuando las tallas XS me quedaban enormes. Y añadía: "Ahora estoy en 49 kilos y quiero conseguir llegar a los 50 y tonificar".

Así se sinceraba en sus 'stories' Bea, de 'GH 17'. pinit instagram.

Hay que recordar que hace unos meses vivió los estragos de una dolorosa ruptura. Bea lo dejó con Rodri, a quien conoció dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y el mismo que se ha convertido de nuevo en noticia por un posible romance con la tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Claudia.