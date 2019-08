31 ago 2019

Al salir de 'Gran Hermano 17', Bea y Rodri se convirtieron en una de las parejas más populares de la red, convirtiéndose en protagonistas de su propio canal en Mtmad, donde dos años después anunciaron su ruptura.

Su ruptura supuso una gran desilusión para sus miles de seguidores y, seis meses después, ha sido Bea la encargada de desvelar los motivos de la ruptura en el canal de Mtmad que comenzó en solitario.

Aunque en un principio ambos decidieron tomarse un descanso, parece que han decidido poner punto y final a su historia después de que aparecieran terceras personas. Fue durante ese sonado descanso, después de ver en Rodri una actitud "fría y distante", cuando aparició alguien del pasado en la vida de Bea y "pasó lo que tenía que pasar".

"Hice lo que me apeteció en ese momento, y ante una persona que está a años luz de preocuparse y de quererme no debo explicaciones", ha explicado. "Me llamó y me dijo que estaba destrozado; siete meses buscándolo y llorando desconsolada y le dio igual hasta que Bea la lía", añadió.

Después de intentar solucionar lo suyo y terminar discutiendo, fue Rodri el que tuvo una cita con otra chica y terminó contándolo en Instagram. "Una cosa es que lo hagas y otra que lo cuentes en Instagram, pero buscabas una guerra", afirmaba Bea visiblemente afectada.