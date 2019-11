6 nov 2019

Ha pasado año y medio desde que la relación de Kiko Matamoros y Makoke saltara por los aires. La pareja se separaba y comenzaban una guerra pública en la que dejaban al descubierto sus problemas y aireaban trapos sucios e infidelidades. Un tiempo en el que se han hecho reproches a los ojos de la audiencia y de los lectores de la prensa del corazón.

El último asalto de este combate tenía lugar la semana pasada. Él acusaba a su ex de haber sido infiel a todas sus parejas y de ser la responsable de su distanciamiento de Anita, la única hija que tienen en común. Makoke, en 'Viva la vida' el fin de semana, le daba réplica muy enfadad. Una respuesta que le ha calado hondo al colaborador de 'Sálvame'.

Tanto, que ha tomado una drástica decisión: no volver a hablar de ella públicamente ni, a ser posible, en privado tampoco. Porque las palabras de Makoke fueron duras. Muy duras. Y lo más sensanto es justamente eso: dejar de tirarse los trastos a la cabeza de manera pública y, después, tener que arrepentirse como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

"Estas guerras no me benefician", sentenciaba Kiko en el plató de 'Sálvame' el pasado lunes en lo que es toda una declaración de intenciones que veremos si se cumple o si se quedan tan solo, en palabras que se lleva el viento. Y añadía: "No tengo ningún interés en alimentar estas guerras que a mí no me benefician ni el profesional ni en lo personal".

Eso sí, dejaba claro que, si tiene que hablar ante la justicia o ante la Agencia Tributaria para resolver los problemas que pueda tener, eso sí va a hacerlo. Pero, como decimos, sin retransmitirlo.