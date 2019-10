31 oct 2019 sara corral

Kiko Matamoros y Makoke protagonizaron una de las rupturas más polémicas de la historia de la televisión. Y es que desde que decidieron divorciarse, se han embaucado en una guerra que parece no tener fin. Tras la entrada de Estela Grande, mujer de Diego Matamoros a la casa de 'GH VIP 7', la guerra familiar ha vuelto a estallar.

Tras la bomba sobre una posible infidelidad de Diego, hijo de Kiko , a su exmujer, Makoke ha vuelto a hablar levantando ampollas. "Igual lo lleva en la genética… de Diego me espero cualquier cosa porque he visto cosas increíbles y no me sorprende nada ya", decía la exmujer del colaborador sobre la infidelidad de su hijo.

Ante estas palabras, Kiko ha estallado contra su exmujer a quien le ha dedicado un amargo mensaje. "Lo que dije es que cada día se me parecía más a Ana Obregón, la he visto como hinchada, si yo soy el primero que digo que me he operado", comenzaba diciendo el colaborador.

"Que yo sepa tú le has sido desleal a todas tus parejas, a todas, así que ya… procura evitar eso que dices de mí o aplícate el cuento y también lo dices de ti", sentenciaba Kiko.

Parece que las cosas están cada vez más difíciles para la familia Matamoros ¿Cómo acabará todo esto? Tendremos que esperar para verlo.