7 nov 2019

Siempre polémico, Diego Armando Maradona ha vuelto a liarla. Aunque, a decir verdad, ha sido su hija Gianina la que ha comenzado este nuevo capítulo de salidas de tono públicas del que para muchos es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. Al menos, eso es lo que se desprendía de un enigmático mensaje en sus redes.

"No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!", comenzaba la hija del exfutbolista.

"¿Se acuerdan de que había un zoológico en el que te podías sacar fotos con un león gigante? O sea, podías entrar a a la jaula y por poco más 'abrazarlo'. Lo tenían empastillado, sino imposible domar a la fiera. ¡Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia!", añadía en una clara alusión a su padre.

Ahora, ha sido el mismísimo Diego Armando quien se ha pronunciado para dar respuesta a estas palabras y darle una bofetada sin manos. "Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando", comienza en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

"Me dolió muchísimo el perder (el derbi) con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. Y yo no...", prosigue el 10 de Argentina.

Es entonces cuando hace la advertencia final: "¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias".