7 nov 2019 sara corral

Esta edición de 'Masterchef Celebrity' está dando mucho de lo que hablar, y es que estos concursantes son de lo más divertidos y competitivos, algo que está encantando a la audiencia.

Ayer, aunque hubo varios momentos de risa, una gran pelea entre dos concursantes hizo que las chispas saltaran entre los fogones. ¿Sabes de quien te hablamos?

Anabel Alonso, que se había proclamado como la nueva capitana, intentaba poner orden en su cocina para ganar así la prueba. Así, Anabel le pidió a a Tamara Falcó que se apresurase en sus quehaceres, lo que no sabía es lo que vendría después.

Anabel trataba de hablar con Tamara, quien no le contestaba. "Tamara, contesta, soy la capitana", decía Anabel enfadada, y añadía: "Entiendo que como delantal dorado te hayas relajado...". Tamara, muy enfadada por ese comentario, no dudó en contestar y repetir una y mil veces: "Eso no es verdad".

"A mi no me gusta discutir, pero no me gusta menos que me falten al respeto. Por eso, cuando Anabel me ha faltado el respeto la he puesto en su sitio", dijo Tamara, a lo que añadió: "Si me la hubiera encontrado por la calle la habría contestado igual".

Anabel por su parte, quiso zanjar el tema diciendo: "No lo entiendo, me he sentido como una chusquera barriobajera que no se hablar a la gente".