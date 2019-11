8 nov 2019

Han pasado tres años desde que el mundo se quedara completamente en 'shock' con el anuncio del fin de la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt. Una de las parejas (a la vista) más sólidas del universo Hollywood) se separaba y muchos dejaban de creer en el amor para toda la vida.

A día de hoy, las rencillas surgidas entre ellos a propósito de ese divorcio no se han superado. Prueba de ello son las últimas declaraciones que ha realizado ella en una entrevista para la edición estadounidense de 'Haper's Bazaar' en la que lanza un claro ataque al padre de sus hijos.

"Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años. En este momento tengo que establecerme donde su padre elige vivir", son las palabras de Angelina, que dice sentirse "atrapada" por no poderse mover con libertad por culpa de las decisiones del hombre del que decidió alejarse.

"Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África", se desahoga Jolie.

Además, pone en valor todo lo que le han ayudado sus hijos a superar ese punto y final de su matrimonio: "Mis hijos conocen mi verdadero ser y me han ayudado a encontrarlo nuevamente y a abrazarlos. Han pasado por mucho. Aprendo de su fuerza".