8 nov 2019

La historia de amistad, de amor o de tensión no resuelta de Adara Molinero y Gianmarco Onestini, se acabó (el vídeo que destrozó al marido de Adara). Al menos, dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Después de dos meses de concurso, el italiano se convertía en el expulsado de la noche en un cara a cara en el que la vencedora era Alba Carrillo, que parece haber remontado su ánimo.

Tanto el italiano como la mujer de la que no se ha despegado en la última semana y media, se quedaban destrozados por la separación a la que les ha sometido la audiencia. Porque ella, poco antes de que se conociera la expulsión de Gianmarco, por fin confesaba haberse enamorado de él. A pesar de las consecuencias que pudiera traer para su relación de pareja fuera de la casa.

Él no era capaz de articular una frase con sentido y se les dio la oportunidad de darse un sentido abrazo antes de que cada uno tomase el camino que los espectadores habían determinado. "¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado hoy y en el confe, con el maestro, que se ve todo. La situación es así. Que se sabe todo de lo que hemos hablado. Tú tranquila, no te tienes que sentir mal", acertaba a decir, pero dejando descolocada a Adara, que, ahora, tiene que tirar dentro de la casa con estas palabras después de haberle confesado que le quería.

"No se puede hacer peor que como lo ha hecho Gianmarco. La ha dejado descolocada. Ella no sabe por dónde viene la situación. Con haberla mirado y haberle dicho que sí, yo también, y ya está. Qué mínimo… No la dejes machacada", reflexionaba Jorge Javier Vázquez, que iba a dar caña al expulsado.

"Hemos visto la intimidad de la pareja. Nos hemos quedado desinflados. Has dejado a Adara descolocada", le reprochaba justo antes de que el hermano de Gianmarco, Luca, se levantara para quejarse de que se le estaba machacando. Y de que la madre de Adara, Helena, le preguntara si estaba enamorado de su hija y este contestara un rotundo "sí".

Si continúa o no la historia lejos de Guadalix de la Sierra es algo para lo que tendremos que esperar. Puede que no mucho, porque Adara es una de los tres nominados esta semana. Está en la palestra junto a Antonio David Flores y Hugo Castejón.