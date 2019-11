8 nov 2019

Compartir en google plus

Se acabó. Hugo Martín no puede más. Ayer, el uruguayo tomó la determinación de romper con la madre de su hijo, que no tiene ni siquiera el año de edad. Lo pasó mal hace una semana con esos vídeo en los que se podía ver a Adara tonteando con Gianmarco Onestini, pero escuchar cómo decía que está enamorada de él, provocaba que Hugo no aguantara más.

Porque Adara se lo confesó al Maestro Joao sin miramientos, abriendo una puerta a que haya algo más una vez esté fuera de la casa. Esta contaba hace un par de días que ya no tenía relaciones sexuales con su pareja, que había llegado a mandarla a la mierda y, ayer, vimos cómo le contaba a su gran apoyo en 'GH VIP 7' cómo siempre iban a la playa porque era lo que le gustaba hacer a él.

Las últimas imágenes provocaban que Hugo mandara un mensaje al programa (hay que recordar que la semana pasada tomó la determinación de no volver a sentarse en el plató, porque ya no pintaba nada) que se encargaba de leer en directo Jorge Javier Vázquez: "Hugo da por rota su relación con Adara después de los últimos acontecimientos".

Hace unos días, era Dinio quien explicaba que Hugo estaba destrozado y que, cuando esté en condiciones, contará qué es lo que pasaba para que no tuvieran relaciones desde hacía tiempo. Por el momento, lo único que parece querer es alejarse de esta situación en la que le ha metido la madre de su hijo.