8 nov 2019

Shakira está de estreno. El próximo miércoles, 13 de noviembre, se proyectará en las salas de cine 'Shakira en Concierto: El Dorado World Tour', un largometraje con el que la cantante homenajea a sus seguidores, mostrando algunos momentos de su vida, como su proyecto Pies descalzos o el momento "más negro": cuando perdió su voz y tuvo que ser intervenida por ello. También escenas que pertenecen a su intimidad junto a sus dos hijos, Milan y Shasha, y su pareja, el central del Barça, Gerard Piqué.

De hecho, sobre ello, muchos medios han asegurado que la colombiana había atravesado una crisis de pareja durante su largo tratamiento para recuperar la voz e incluso aseguraban que el futbolista del Barça le había dado un ultimátum porque no quería ver en su futuro una mujer amargada. Esta revista ha tenido acceso en exclusiva al documental y en ningún momento se hace referencia a esta afirmación. Todo lo contrario. Es Gerard el que anima a Shakira en todo momento a salir adelante. Palabras textuales del documental: "O me retiro y me pongo a cuidar a los niños. Ellos me necesitan ahora" y Gerard le contestó: "Tú ponte a trabajar que no te voy a tener aquí después amargada porque todo el mundo este sacando música ahí fuera y tú estés aquí criando niños. No, no, no. Tú a tu trabajo".

Justo ahora se cumple un año de aquella hemorragia en las cuerdas vocales que le obligó a cancelar su gira El Dorado World Tour, la misma con la que la artista volvía a reunirse con su público tras varios años alejada de los escenarios. Mucho se especuló en esos meses sobre el tratamiento que recibiría, también sobre la intervención a la que sería sometida por Steven M. Zeitels, uno de los mejores laringólogos del mundo que trató a famosos como Adele o Sam Smith. Ella misma confirma en el documental dicha intervención, asegurando que durante semanas no pudo hablar con sus dos hijos y se comunicaba con ellos a través de carteles. También que tuvo problemas con su voz hasta poco antes de los ensayos, mientras preparaba su gloriosa y triunfal vuelta, que se produjo en junio de 2018 en Hamburgo (Alemania). Hablamos en exclusiva con la colombiana durante la presentación de su documental.

