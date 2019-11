9 nov 2019

Lo intuíamos (o más bien, sabíamos), pero ahora, queda más claro que nunca. Chabelita y su hermano no tienen una buena relación y parece, que tampoco hay forma (ni intención) de arreglarla. Ayer, la hija más -¿problemática?- de Isabel Pantoja cumplía 24 años. Isa, declaraba su felicidad incondicional en redes sociales compartiendo felicitaciones de amigos, 'stories' donde partía una tarta (sí, de la película de Disney, 'Frozen', ¿será la favorita de Albertito?) y mensajes de cariño a sus fans.

Los más fieles a la familia Pantoja se preguntarían que habría pasado en este día tan especial, donde la pequeña de la casa sumaba un año más. ¿Habría llamado Kiko Rivera a su hermana para felicitarla? La respuesta, está muy clara: no. ¿Cómo lo sabemos? Porque Kiko, utilizó las redes sociales para mandarle un mensaje muy crudo por su cumpleaños.

El mensaje, un claro dardo envenenado: "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón. Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día @isapantojam".

¿Qué opinara Isabel Pantoja de este intercambio?