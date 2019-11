9 nov 2019

Los animales son los mejores amigos de los humanos, de eso no hay duda. Natalia (OT), uno de los rostros de la música española más conocidos y también más televisivos se ha llevado un duro reves este fin de semana, que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

Sus fans, no han tardado en mostrarle su apoyo en estos momentos difíciles con palabras y mensajes de ánimo y cariño.

la gata de la cantante, Chica, ha fallecido y Natalia le ha dedicado unas bonitas palabras a través de un post en su cuenta de Instagram.

"Hoy es un día muy triste para mi, mi pequeña CHICA se ha ido al cielo de los gatos, si ella supiera el vacío tan grande que ha dejado en casa. Qué raro va a ser llegar a casa y que no me espere en la puerta maullando dándome la bienvenida, qué raro va a ser no verla jugar por el salón con su pelotita, qué raro va a ser dormir sin oír tus ronroneos cada noche , esos que hacían que me relajara y olvidara todo y raro no dormir contigo,como lo has hecho estos 7 años. Hace 2 años y medio me dieron la mala noticia de que te ibas a ir muy pronto pero has luchado como una campeona contra todo pronóstico estos últimos años ,con sólo un poquito de un riñón.Gracias por elegirme".

El mensaje, continuaba, "Gracias por tus caricias. Gracias por tu cariñoTus papis te vamos a echar mucho de menos, pero tu hermano #GorditoPitbull te está buscando por la casa y el jardín y no te encuentra, el también va a echar de menos, a su compañera de juegos. TE QUEREMOS TANTO CHICA, que va a ser muy difícil acostumbrarse a estar sin ti. Gracias por esperar que volviera de viaje para darme tu último adios. TE QUEREMOS MUCHO Y NUNCA TE OLVIDAREMOS".

¡Mucho ánimo a Natalia!