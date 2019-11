10 nov 2019 carlos gonzález

"Autor, profesor, conferenciante, empresario, ejecutivo musical, director artístico". Así definieron a Mathew Knowles en el BIME, encuentro de profesionales de la música que se celebró en Bilbao la semana pasada, y en el que él participó. Pero el dato de verdad importante lo daba el programa un poco después: "Padre de Beyoncé y Solange".

Y es que fue gracias a ellas cómo Mathew construyó un imperio y fue gracias a él cómo las hermanas acabaron convirtiéndose en dos superestrellas de la música, aunque más la primera que la segunda, y aunque al final esa mezcla de afectos familiares con intereses artísticos y económicos acabó saltando por los aires.

Pero mejor empecemos por el principio. Mathew Knowles nació en 1952, estudió Económicas y Administración de Empresas, y gran parte de su vida se dedicó a vender material médico. Hasta que un buen día descubrió que tenía una joya en casa: la mayor de sus hijas.

El éxito de Destiny's Child

Beyoncé por aquel entonces ya había montado un grupo que acabaría convirtiéndose en las Destiny’s Child y el padre, al ver sus posibilidades, decidió dejarlo todo y dedicarse a una de las bandas de chicas más famosas.

Lástima que sus métodos no fueran muy delicados. "Mathew no medía sus palabras y puede resultar duro aceptar esas críticas cuando eres una niña. Intentábamos no rompernos", contó años después LaTavia Roberson, miembro del grupo.

Les costó además conseguir el éxito y en 1995 la familia tuvo que declararse en quiebra. Hubo también problemas a la hora de seleccionar a las chicas. Unas salieron, otras entraron… Y algunas acabaron en los tribunales, como LeToya Luckett y la ya citada LaTavia Roberson, que recurrieron a la Justicia por su expulsión de la banda.

Las sustituyeron Farrah Franklin, que duró solo cinco meses y que se quejó por cómo la habían tratado, y Michelle Williams, que mucho después contó la depresión que había sufrido y la respuesta de Mathew al comunicárselo: "Me dijo que habíamos firmado un contrato multimillonario para salir de gira y que no tenía motivos para estar deprimida".

Acusaciones

Hubo siempre acusaciones de que favorecía a Beyoncé frente a las demás, aunque eso no evitó que la futura diva, según ha contado, sufriera también una depresión en esa misma época.

Y llegó por fin el divorcio. En 2009 se separó de su mujer Tina, después de 29 años de matrimonio, porque iba a tener un hijo con la actriz Alexandra Wright.

Al drama familiar le siguió el profesional y en 2011 fue despedido por su hija, que empleó para ello las mejores palabras: "Siempre será mi padre y le quiero mucho". Aunque luego se supo que había encargado una auditoria porque existían sospechas de que él se estaba quedando con parte del dinero. Algo que Mathew negó ante la prensa: "De ninguna manera hemos robado a Beyoncé".

Ahora dicen los dos que su relación es perfecta. Lo que no significa que él a veces no meta la pata, como cuando anunció antes que nadie el nacimiento de los mellizos de la cantante o cuando sugirió en una entrevista que ella miente sobre su edad y que en realidad se quita dos años.