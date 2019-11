11 nov 2019 sara corral

La estrecha relación que Adara Moliero y Gianmarco Onestini entablaron dentro de la casa de 'GH VIP 7' ha dado mucho de lo que hablar. Sobre todo tras la expulsión del joven italiano y la dura despedida que ambos protagonizaron.

Tras su expulsión y las palabras que el modelo le dedicó a la joven,esta está pasando por uno de los momentos más duros y complicados de su concurso, y es que ha aceptado no tener fuerzas para levantarse de la cama.

"No puedo más Joao, no tengo fuerzas para nada", le decía la joven a su compañero y amigo, el Maestro Joao, y añadía: "Parece que me han sacado algo del pecho".

Sus compañeros, que han sido completamente ajenos a todo el "drama emocional" que ambos concursantes han vivido, están empezando a sacar sus propias conclusiones sobre lo ocurrido, y es que tras la última conexión en directo del italiano, todos se quedaron muy confundidos. Sin embargo, parece que todavía ninguno consigue adivinar que es lo que realmente está pasando.