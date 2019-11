11 nov 2019

La guerra está servida, y no parece que ninguna de las dos partes vaya a dar su brazo a torcer. Han pasado ya muchos meses desde que, primero Carmen Borrego y luego Terelu Campos, dejaran 'Sálvame', pero el cruce de reproches con los que un día fueron sus compañeros, es incesante.

Carmen se sentaba, como ya es habitual, en su puesto de colaboradora de 'Viva la vida' este fin de semana. Era allí donde daba réplica a las críticas recibidas desde el que fuera su programa, centrándose en las que ha realizado María Patiño (aquí puedes recordar sus palabras contra Carmen), que son las que parece que le han dolido más.

Y la respuesta que daba llevaba cierto tono de advertencia. "Muchas veces es mejor callar", comenzaba antes de hacer una petición para no tener que tirar del hilo: "No quiero avivar ningún fuego, mi intención es que me dejen en paz".

Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño"

Sin embargo, terminaba por hablar: "Ninguno de ellos me conoce. ¿Quiénes son para juzgarme". Era entonces cuando señalaba directamente a la presentadora de 'Socialité': "Ni voy de víctima, ni me gusta ese papel. Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño. ¿En qué se basa para llamarme a mí deshonesta?".

No era todo, porque la hija de María Teresa Campos parecía tenérsela guardada a Patiño para sacárselo en el momento adecuado: "María ha dicho que me llamó cuando salí de la casa de 'Sálvame Okupa', pero lo hizo mucho tiempo después. Está engañando al público. Ha dicho que me ha llamado y no es verdad".

"Que me saque una frase en la que yo haya hablado algo malo de ella sin que ella haya hablado antes de mí. Podemos sacar muchos videos de María atacándome", la retaba. ¿Recogerá el guante? Lo veremos esta semana. Seguro.