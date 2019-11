11 nov 2019

A Toñi Moreno, las ‘fake news’ y la prensa basura del ‘clickbait’ ya le dieron un buen susto cuando salió a presentar ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (Cuatro) creyendo que María Teresa Campos había muerto. Sensible como está por su embarazo, rompió a llorar en pleno directo hasta que se aclaró la confusión. Esta vez, el titular siniestro jugaba con la propia Toñi, haciéndonos creer que había sufrido un aborto. La periodista confesó en ‘Viva la vida’ (Telecinco) que se pasó el día contestando a los amigos que, preocupados, se habían puesto en contacto con ella.

Me parece siniestro. Deplorable es poco, repugnante sería más descriptivo. Sabemos que la popularidad de los presentadores atrae lectores en redes, de hecho incluso encontramos anuncios que promocionan la última hora de Kiko Rivera, por ejemplo, como si le hubiera pasado algo. Y no. Solo se trata de un gancho. Una cosa es jugar a captar lectores con el tirón de un rostro famoso y otra, recurrir a trucos sucios que apelan al morbo más rastrero que no tienen un ápice de ética o vergüenza y hacen un daño irreparable. Salvo que lo diga un juez y lo valore. En este caso, ha preferido no perder un segundo de su vida en el asunto y no lo denunciará. Da igual. La Asociación de Periodistas debería pronunciarse. Y a Toñi le mandamos todo nuestro amor para que tenga un feliz embarazo.

Entre susurros

Una imagen de Vis a Vis. pinit d.r.

No sé si responde a una moda de los directores españoles o es una exigencia de las productoras o cadenas, pero no entiendo que nuestros actores y actrices hablen entre susurros, como si jugaran a dar intensidad a sus personajes forzando un tono falso que, desde luego, no solo se aleja del que empleamos en una conversación de la vida real sino, también, del que escuchamos en cualquier serie anglosajona, francesa, alemana o argentina. Salvo excepciones, nadie en España habla como hablan los personajes de una serie española. Si no me creen, les propongo un juego: pónganse un capítulo y no lo miren, solo escúchenlo.

Si eligen ‘Élite’ se van a partir el pecho, porque además de los susurros de esta pretendida intensidad actoral van a disfrutar de otras peroratas recitativas propias de la bisoñez del reparto. Bueno, pero es un éxito, me dirán. Sí, lo es, pero no es excusa. Si lo hacen con ‘La casa de las flores’, se asombrarán al notar la diferencia entre el ‘casting’ mexicano y el español Eduardo Rosa. Escuchen atentamente, de verdad, y sentirán que medio reparto de ‘Vis a vis’ o ’La casa de papel’, anda estreñido. Si me apuran, aún llevadas al histrionismo por sus personajes de tebeo, resultan más sinceras las interpretaciones (sonoras) de ‘La que se avecina’ que las que dicen apostar por el naturalismo.

Bragas en la cocina

La escena en la que Tamara Falcó se escandaliza. pinit d.r.

España es binaria. Y lo es mucho antes de nuestra Guerra Civil. Las dos Españas aparecen siempre, sea cual sea el contexto. Incluso en ‘MasterChef Celebrity’ (TVE). Mientras los guionistas se habían esmerado en un giro de tuerca de tramas al invitar como jurado a Antonia Dell’Ate aprovechando la repesca de Ana Obregón, el ‘momentazo’ de la gala pasó inicialmente inadvertido, pero hoy —dos semanas después— quiero recuperarlo: fue en la balconada del plató, allí donde los supervivientes de la prueba eliminatoria contemplan relajados el concurso a delantal quitado. Boris y Yolanda Ramos reían hablando de la moda de los 90 mientras Tamara alucinaba a medida que la actriz hacía confesiones.

El momento cumbre llegó cuando la humorista explicaba cómo compraba las bragas en el mercadillo. Tamara saltó, dándole un ligero manotazo, como castigándola por tamaña osadía: “¿Y te las ponías? La respuesta era obvia: “Antes las lavaba, claro”. La Falcó no puede imaginar que alguien compre ropa interior en un mercadillo, algo que hacen cientos de miles de españolas. Sabemos que es muy pija, ella tampoco lo niega, pero no es una pija de postureo, lo es de verdad, con cierta dosis de ingenuidad: lo que parece sorprenderle es que los demás no sean tan pijos, porque para ella es un estado natural.