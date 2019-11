11 nov 2019

Antes o después, parece que los concursantes de 'GH VIP 7' van pasando por ese lógico bajón que uno atraviesa al estar encerrado y lejos de su familia. A Estela Grande aún, más allá del sufrimiento de tener que separarse de Kiko Jiménez en dos ocasiones, no la habíamos visto deshacerse y desear su salida del concurso.

Su bajón, ha llegado. La mujer de Diego Matamoros ha pasado una mala semana y, en el baño, ha pronunciado unas palabras que ya habíamos escuchado en boca de alguno de sus compañeros: las del abandono. Porque parece que ya no soporta más la tensión ni la incertidumbre de saber qué es lo que estará pasando fuera.

"No puedo más, estoy bloqueada, prefiero irme ahora, irme bien a que mi cabeza se bloquee, dejar pasar los días… Una personalidad como la mía no encaja aquí", lloraba desconsolada y justo antes de que entrase en escena para intentar calmarla Adara Molinero: "El día que estés fuera vas a decir ojalá pudiera estar dentro, esto es algo increíble, es algo mágico, es algo que nunca más en la vida se va a repetir".

Estela, poco después, reconocía que, de no ser por el apoyo que le había dado Alba Carrillo en los últimos días, estaría fuera de Fuadalix de la Sierra más que probablemente. "He pasado una semana muy mala. Y la mano que me ha sujetado más fuerte es la de Alba", se escuchaba decir a la modelo en uno de los vídeos ofrecidos anoche durante el debate.

Unas palabras que provocaban la reacción de Sofía Suescun: "Sí que es una falsa y la más falsa de la casa". A su pareja, Kiko, no le hacía ninguna gracia esta reacción a gritos y le reprochaba: "Pero esto ahora, Sofía...". Ella, aún tenía más: "Es manipuladora, fría y muy estratega, y eso no suele gustar nada a la audiencia".