11 nov 2019

Desde ayer por la noche, cuando se consumó el batacazo de Ciudadanos en las Elecciones Generales, hay un nombre propio en la actualidad española: el de Albert Rivera. Primero, por ese fracaso en las urnas. Después, porque a media mañana ofrecía una comparecencia pública para notificar que dejaba no solo el partido, sino la política. Y, en última instancia, porque ha asegurado que, ahora, podrá disfrutar de su vida privada.

La misma que ha guardado siempre con el mayor de los celos, aún a sabiendas de que la otra parte podría estar siendo sometida a una enorme presión. Por eso, en ese discurso de despedida, Albert se acordaba de la mujer con la que comparte su vida desde hace un año escaso: Malú.

No han posado (como tal) desde entonces. Las fotos que tenemos de ellos juntos se han dado en un ambiente casual. Y no han confirmado el último rumor que circula a toda velocidad en los mentideros desde que a él le 'hackearan' el móvil: que estarían esperando su primer hijo en común.

Pero, ¿qué sabemos de la vida privada de Rivera anterior a su romance con la artista? Dicen que esta se cruzó en su camino cuando aún estaba con su anterior pareja, Beatriz Tajuelo. Ella era la compañera de vida de Albert cuando dio su salto a la escena nacional. La exazafata, hoy convertida en 'influencer', ha llevado la procesión por dentro tras esa ruptura.

No es la única que protagonizó un desamor con el exlíder de la formación naranja. En medio de esos rumores de que Malú podría estar embarazada, emerge en el recuerdo la única mujer con la que, por el momento, él ha sido padre. Se trata de Mariona Saperas, una persona discreta que no aprovechó el ascenso de su ex para saltar a la palestra. Y estuvieron 20 años juntos, así que historias no debían de faltarle...

Mariona y Albert se conocieron de niños, con tan solo 13 años. Ella fue el primer gran apoyo de su vida. Tanto que, aunque no llegaron a casarse, se registraron como pareja de hecho. Su separación se produjo en 2013 y, meses más tarde, ella volvía a su Granollers natal para continuar con su vida en el anonimato.

Saperas es licenciada en Psicología por la Universidad Ramón Lull de Barcelona, cuenta con dos Másteres (uno de ellos orientado a la ayuda a drogodependientes) y, en la actualidad, trabaja en la Fundació Sanitària Mollet del Vallès. Y, además de arropar a Albert en esos inicios en la política, la pudimos ver apoyando públicamente, mediante Twitter, a Belén Esteban cuando confesó sus problemas de adicciones.

También fue ella quien se encontró en el buzón de casa esa imagen de quien era su pareja simulando haberle dado un balazo y estar salpicado de sangre. Sin duda, su hay alguien que ha luchado a su lado "contra viento y marea", como ha dicho Albert en su despedida de Malú, esa fue Mariona Saperas.