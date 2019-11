13 nov 2019 anabel unamuno

Sus agendas no suelen coincidir, pero hace unos días la primera y la segunda dama de Estados Unidos compartieron un evento juntas en Carolina del Sur. Melania Trump y Karen Pence, mujer del vicepresidente Mike Pence, visitaron un colegio y prepararon kits de emergencia para desastres naturales con los estudiantes. La imagen llegaba en un momento particularmente delicado, al mismo tiempo que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba el inicio del proceso de impeachment contra Donald Trump. Si la destitución del presidente se materializara —algo muy improbable en estos momentos— Trump sería automáticamente sustituido en el puesto por el vicepresidente. Y Karen Pence se convertiría en la primera dama de Estados Unidos. Al menos, de manera provisional.

Desde que su marido juró el cargo en enero de 2017, la segunda dama de Estados Unidos ha mantenido un perfil relativamente bajo, aunque tiene un pequeño equipo que le ayuda a organizar su agenda y suele acompañar a su marido en algunos actos oficiales. Casada en primeras nupcias con su novio de adolescencia, conoció a Pence en misa después de haberse divorciado. Ha contado que fue amor a primera vista y que en su primera cita juntos, fueron a patinar sobre hielo. Se casaron nueve meses más tarde. Tienen tres hijos en común, y la religión es una parte central de su vida familiar: aunque los dos eran católicos practicantes cuando se conocieron se convirtieron juntos al cristianismo evangélico.

Licenciada en educación y pintora aficionada, Pence siempre ha trabajado como profesora y este año ha regresado a las aulas para dar clases de arte en una escuela privada de Virginia. Entre 2013 y 2017, y mientras su marido fue gobernador de Indiana, ella ejerció de primera dama de ese estado. El vicepresidente ha contado que nunca come a solas con una mujer que no sea ella y que tampoco acude a eventos en los que se sirva alcohol si su mujer no está presente. Pence también desveló en una entrevista que suele llamarla "madre", detalles íntimos que le han costado tantas bromas como críticas furibundas.

Y una misteriosa ausencia

No protagonizaba una aparición pública desde el pasado mes de junio. Por eso, todos los rumores sobre la primera dama norcoreana, Ri Sol-ju, empezaban a apuntar hacia una misma dirección: un posible embarazo. Hasta que hace unos días, reapareció junto a su marido, el líder norcoreano Kim Jong-un, visitando las instalaciones de un resort de montaña. Pero ni siquiera esa esperada imagen ha sido capaz de resolver el misterio. Lo único cierto es que durante cuatro meses la primera dama no ha asistido a un solo acto público, cuando lo normal es que se deje ver al menos una vez al mes. En su ausencia, la hermana del líder, Kim Yo Jong, ha ejercido su papel institucional. En realidad, su misteriosa ausencia no es ninguna novedad. Oficialmente, ni siquiera existe confirmación de que la pareja esté casada. Tampoco se sabe cuántos hijos tienen, aunque se sospecha que son tres y que, al menos uno de ellos, es una niña. De hecho, hasta 2010 nadie conocía la existencia del propio Kim Jong-un, que se cree que tenía 27 años entonces, y que su nacimiento nunca llegó a hacerse público.

Halloween con estilo

Donald y Melania Trump durante la fiesta de Halloween en la Casa Blanca. pinit gtres

Como cada otoño, la Casa Blanca se llenó de telarañas, esqueletos, árboles siniestros y calabazas para celebrar Halloween. Y por tercer año consecutivo, los Trump recibieron a cientos de niños vestidos de superhéroes, princesas, monstruos y brujas para celebrar el tradicional truco o trato. Y pese a todo, Melania Trump se las ingenió para convertirse en la estrella del evento gracias a un arriesgado —y carísimo— estilismo. La 'first lady' escogió un gabardina firmada por Michael Kors en tonos tierra y estampado patchwork que usó a modo de vestido. El abrigo forma parte de la nueva colección del diseñador, que se presentó hace unos meses en la Semana de la Moda de Nueva York y que cuesta 5.500 euros. Trump lo combinó con unos zapatos de negros de tacón de Manolo Blahnik, su diseñador de calzado favorito.