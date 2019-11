6 nov 2019

Muy sonriente y muy 'chic', con unos jeans blancos, una chaqueta camel, zapatillas y gafas de sol, Juliana Awada protagonizó hace unos días sus últimas imágenes como primera dama mientras acudía a votar. Unas horas más tarde, se confirmaba lo que desde hace semanas decían todas las encuestas: que el peronista Alberto Fernández se imponía a Mauricio Macri en las urnas convirtiéndose en el próximo presidente de Argentina.

Y que, después de cuatro años, Juliana Awada tenía que despedirse del papel institucional que con tanto entusiasmo —y tanto estilo— ha desempeñado. Por contra, la que será la nueva primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, celebraba por todo lo alto la victoria de su pareja. Ella y Fernández, que fue jefe de ministros en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se conocieron en 2014 durante una charla en la universidad mientras ella aún estaba escribiendo su tesis doctoral.

Desde entonces, no se han separado, aunque tampoco han formalizado su relación. Licenciada en Periodismo, Yáñez es colaboradora habitual de varios programas de radio y televisión, pero también es actriz y ha protagonizado varias obra de teatro en los últimos años. Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que su pareja anunció su candidatura, ha estado junto a él durante toda la campaña.

A sus 38 años, la próxima primera dama, que se autodefine como "alegre, optimista, espiritual y religiosa", ha explicado que le gustaría tener hijos, un tema del que ella y Fernández ya han hablado, pero que de momento han tenido que posponer. Mientras llega ese momento, la nueva primera dama de Argentina ya ha empezado a perfilar cuál será su rol a partir de ahora. Durante la campaña, Yáñez visitó varios comedores escolares, algo que volverá a hacer como first lady. «Todos tenemos una causa y para mí esa causa son los niños. Yo no me veo en un cargo, no me veo en un escritorio. Soy una persona de acción».