13 nov 2019

Si hay algo que no le gusta, ni un pelo, a Rafa Nadal es que se metan en su vida personal. Él es quien es por su trabajo en el mundo del tenis. Lo dejó claro cuando se filtró la noticia de su boda con Xisca Perelló (llegando a contestar de malas maneras a los periodistas y moviendo la fecha del evento), y lo ha vuelto a hacer en rueda de prensa tras su eliminación de la Copa de Maestros.

No entraba en los planes de nadie que el manacorí fuese eliminado a las primeras de cambio en ese duelo contra el ruso Alexander Zverev. Tampoco que alguien entre los periodistas fuese a relacionar que no se hiciera con el partido con el hecho de que esté recién casado y no, por ejemplo, con esa reciente lesión que le obligó a retirarse del Masters 1.000 de París días atrás.

Era tan complicado hilar conceptos, que incluso el responsable de la pregunta tuvo que dar un rodeo para llegar al punto deseado: "Esta noche has estado jugando corto muchas veces. No sé por qué, porque no estás acostumbrado a hacer eso. Me gustaría saber... para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si de alguna manera tu concentración en el tenis ha sido algo diferente incluso habiendo estado saliendo con la misma chica durante tantos años".

"Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio?", respondía Rafa, que trataba de disimular que estaba molesto. El periodista insistía en que, efectivamente, su pregunta era seria, y Nadal, que es un profesional, se resignaba a contestar guardando las formas de la mejor manera.

"Ok. Me sorprende, es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si pones un anillo en un dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal. A lo mejor para ti... ¿cuántos años llevas casado?", preguntaba, encontrando la respuesta de que llevaba 30 años casado.

"¿Y antes? Ah, quizás antes no estabas seguro. Por eso es", añadía, antes de zanjar el asunto sin poder evitar poner de manifiesto un enorme cabreo: "Vale, pasamos a la rueda de prensa en español, porque eso es una mierda. Muchas gracias".

Hay que recordar que el tenista dio el 'sí, quiero' a la que es su pareja desde hace década y media el pasado 19 de octubre en una ceremonia completamente blindada celebrada en Palma de Mallorca, localidad natal de ambos.