15 nov 2019 sara corral

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, se ha convertido en toda una 'intagramer'. La joven, que ha empezado la universidad, está acostumbrada a contar a sus seguidores sus vivencias a través de su canal de Mtmad, y esta vez no ha sido menos.

"Siempre lo he sido. He sacado muy buenas notas", comenzaba contando Alejandra que se considera muy buena alumna, aunque ha añadido: "El teléfono tenía que llegar a casa, apagarlo, meterlo en un cajón y a estudiar".

Alejandra ha asegurado que lo está pasando muy mal a causa del estrés de los exámenes, y decía: "Yo soy una persona que de por sí se le cae mucho el pelo, entonces ahora se me cae todavía más".

"Otra cosa que me ha pasado es que me salen muchos granos y como me estrese más de lo normal ya tengo el herpes, en el mismo sitio siempre. Yo encima que no me pongo maquillaje en la cara porque me salen más granos", sentenciaba la joven.