16 nov 2019

Adara Molinero está cumplieando (de nuevo) el sueño de formar parte de 'GH VIP 7', concurso del que espera por fin salir ganadora. Pero lo que no sabe es que su vida fuera de la casa se está desmoronando. Desde que comenzara su tonteo con Gianmarco dentro de la casa, su relación con Hugo Sierra, padre de su hijo, parece haber llegado a su fin. Adara ya explicó los motivos por los que quería separarse de él pero de momento todo está en el aire y es algo que no se resolverá hasta que ella no ponga un pie fuera de la casa de Guadalix.

A todo esto se suma un nuevo problema en el futuro de la concursante: podría perder su trabajo. Según ha confirmado el colaborador Kiko Hernández en su blog, El confesionario de Kiko, el negocio de belleza (Adara beauty) que montó junto a Hugo está a la venta. Hace ya unos meses que el propio Hugo vendió su restaurante de Palma de Mallorca y ahora es el centro de uñas el que está en el punto de mira.

Según un portal de anuncios el local, ubicado también en Palma se traspasa por 59.000 euros: "Se traspasa local de uñas con una pequeña cabina para hacer otros tratamientos. EN PLENO FUNCIONAMIENTO demostrable con una amplia cartera de clientas, también demostrable. El local está totalmente nuevo para coger la llave y seguir trabajando. Alquiler asequible. Aire acondicionado".

Kiko también ha explicado que el anuncio fue publicado el 30 de julio, poco antes de que Adara entrase en la casa de Gran Hermano. Por lo que queda en el aire si ella también ha formado parte de esta venta. Por el momento Hugo no se ha pronunciado al respecto y el Instagram del centro sigue funcionando con total normalidad.