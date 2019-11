16 nov 2019

Ana Obregón siempre ha estado muy unida a su hijo Álex Lequio, acompañándole contra viento y marea en su lucha contra el cáncer. Ya han demostrado tener una relación inseparable y el trabajo no iba a ser menos, justo el motivo por el que la actriz ha vuelto a ser noticia este fin de semana. Obregón acudió al acto Deseos de todo pulmón en apoyo al cáncer de pulmón celebrado en Madrid este viernes y allí aprovechó para desvelar una incómoda situación que tuvo que vivir durante su participación en 'MasterChef Celebrity' de TVE.

Al parecer, la presentadora recibió un burofax en el que la dirección del programa la amenazó con denunciarla si no acudía al festival de Vitoria en un momento muy delicado para su familia: su hijo se encontraba hospitalizado por una recaída de su enfermedad.

Ana le ha contado todos los detalles a la revista Jaleos de 'El Español', a quienes ha asegurado que no pensaba contar nada, pero al final lo ha hecho porque fueron momentos muy duros.

"Ha habido momentos duros, como cuando... No lo pensaba contar, pero, mira, te lo cuento. Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado yo en Vitoria, en el festival, pero no pude, como es lógico. Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro", comentaba.

Pero la cosa no quedó ahí: "Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria. No estoy enfadada con ellos porque no tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos", sentenciaba Obregón.