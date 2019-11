19 nov 2019

La trayectoria de Roberto Leal en la televisión es amplia. Mucho. Lleva casi dos décadas entregado al mundo de la televisión, aunque no siempre le vimos delante de las cámaras. A pesar de ello, nadie puede dudar que, el hecho de que TVE apostara por él en 2017 para presentar esa edición de 'Operación Triunfo' que supuso un nuevo 'boom' de concurso de talentos, marcó un antes y un después para él.

El sevillano, de Alcalá de Guadaira, ha prestado su imagen a La Gula del Norte, junto a la que ha presentado tres recetas para presentar a nuestros invitados estas Navidades (y que puedes ver en su web). "Soy el embajador del sur de La Gula del Norte", hace el juego cardinal después de sostener que esta colaboración en la que se convierte en embajador de la marca "ha sido un acierto". Añada que "lo he tenido en casa y lo he cocinado, por lo que colaborar ha sido muy natural, porque conocía el producto".

Más allá de sus compromisos publicitarios, porque se ha convertido en un auténtico reclamo, está a punto de estrenar un nuevo programa en Canal Sur: 'Escala Sur'. "Es un proyecto personal de mi mujer y mío. Se lo propusimos a Canal Sur y aceptaron", explica, antes de recordar que él tan solo trabajó para el canal autonómico andaluz tres meses, y que es un orgullo y, a la vez una presión, tener un espacio "en prime-time' y en directo".

"Mi mujer lleva la producción ejecutiva. Montamos hace un tiempo la productora y sabíamos que en Canal Sur tenían necesidad de incorporar a su parrilla nuevos formatos", explica. Y desarrolla en qué consiste el espacio: "Ponemos, mediante entrevista en directo, a la misma altura a artistas reconocidos con anónimos con los que la gente no se saca un 'selfie', como por ejemplo científicos, y que tienen también mucho talento".

Por supuesto, le preguntamos sobre cómo es trabajar con su mujer (Sara Rubio), aunque no es algo nuevo para él, puesto que se conocieron, precisamente, en su puesto laboral. "Trabajamos juntos en lo profesional, pero también en lo humano, criando a nuestra hija".

A Leal le cambia el tono cuando habla de Lola, que en julio cumplió 2 años, y explica que se organizan para estar con ella: él, por las mañanas; su mujer, por las tardes. "No hacemos nada diferente a lo que hacen otras parejas. Todo el tiempo de calidad que tengo, que tenemos, se lo dedicamos a la niña", relata, sosteniendo que, ahora, tiene incluso más tiempo para su vida personal que cuando estaba en 'OT'.

Siento inquietud por que vuelva 'OT'"

Algo que volverá pronto, porque ya han empezado a anunciarse los primeros profesores de la Academia y ya hace semanas que comenzó el 'casting'. "Lo echo bastante de menos. No es que tenga prisa porque vuelva el formato, porque, además, entendimos que necesitaba un respiro tras la última edición. Pero sí siento ese 'run rún' y esa inquietud por que vuelva", reconoce a este medio.

Roberto, que va servido de proyectos, sin embargo, no descarta que le den las Campanadas, como ya sucedió el año pasado. "Cuando me lo comunicaron, sentí muchísima ilusión. Al final, aunque parezca que no, es algo en lo que siempre piensas. Y eso que da un respeto tremendo, porque son 15-20 minutos que son el directo de los directos", se confiesa emocionado.

Tanta como la que tiene porque empiece la programación navideña de TVE, porque sabe que la cadena "exige mucho a sus presentadores". Y él, se ha convertido en uno de los rostros destacados de la cadena pública. De eso, ya nadie duda.