20 nov 2019

José Bono acaba de presentar la última de las obras de su trilogía dedicada a repasar su vida en el mundo de la política. En una rueda de prensa, mostraba a los presentes el resultado de 'Se levanta la sesión: ¿Quién manda de verdad?', esa guinda de los tres libros en los que ha detallado sus vivencias como presidente de Castilla La Mancha y como ministro de Defensa. Un libro en la que narra su experiencia como presidente del Congreso de los Diputados.

Allí, por supuesto, fue preguntado por el tema de actualidad que tiene en estos momentos la familia sobre la mesa: la boda en la que su hijo, José Bono Jr., que está entregado al mundo de los caballos, se unirá al periodista Aitor Gómez después de cuatro años de relación.

Bono dijo sentirse "feliz y encantado" ante ese enlace que su propio hijo anunció en las páginas de la revista 'Hola' hace ahora dos semanas, y que pilló por sorpresa a todo el mundo. No añadía más, porque dejana claro que, si en sus libros no ha metido nunca nada familiar o íntimo, no iba a ahondar en ese asunto en ese momento ante la prensa.

Bono Jr. se casará el próximo mes de junio en una boda íntima celebrada en Toledo y en la que la alcaldesa socialista Milagros Tolosa será la encargada de oficiar la ceremonia en el ayuntamiento de la capital manchega. Una vez terminada esa celebración, los invitados se trasladaran al Palacio de Galiana, a las afueras de la ciudad, para disfrutar del banquete.