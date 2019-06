7 jun 2019

José Bono Jr. es el único hijo varón del exministro de Defensa, presidente del Congreso de los Diputados y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono y Ana Rodríguez, quién vive para la hípica y ha participado recientemente en el torneo internacional Longines Global Champions Tour de Madrid, en la categoría CSI 2. Una competición considerada la más glamurosa del mundo. Celebrada en las instalaciones del Club de Campo de Madrid, hablé con él y pude ver en persona a Springsteen (hija del cantante Bruce), y Athina Onassis.

Corazón ¿Qué edad tenía cuando se subió por primera vez a un caballo?

José Bono Jr. Empecé a montar con ocho años. Siempre me han encantado los animales y un año mi hermana Amelia fue a un campamento de verano y, a su regreso, nos contó que montaba a caballo y eso provocó que yo también quisiera hacerlo. Al principio, mis padres intentaron quitarme la idea de la cabeza: era un deporte muy desconocido para ellos y les parecía peligroso. Les insistí tanto que me llevaron a montar y ahí comenzó todo. Ahora, han cambiado de opinión y se sienten orgullosos de mí.

C. ¿Es recomendable que los peques empiecen a una edad tan temprana?

J.B. Yo creo que sí. Nosotros tenemos una escuela en Toledo y, a partir de los cinco años, los cogemos para montar. No es un deporte como el que juega al tenis o al fútbol, que tiene una raqueta o una pelota que guardas en el armario y listo. En este caso, se trata de un animal que necesita muchísimos cuidados y que todos los que montamos a caballo, cuando un día no puede salir de la cuadra o no has tenido tiempo para sacarlo, te sientes mal, incluso con cargo de conciencia. Los caballos te obligan a ser responsable.

C. Muchas escuelas hípicas han incluido en sus programas la hipoterapia.

J.B. En nuestra escuela también hacemos hipoterapia para personas con discapacidad psíquica y física. Los padres de niños autistas me han comentado que sus hijos no interactúan nada con el exterior y que cuando llegan a la hípica es el único estímulo externo que les afecta y les ilusiona. Es una gran experiencia para nosotros.

C. Ha llegado el turno de Sligo Hardtimes: un caballo negro, elegante que escucha con curiosidad y atención lo que hablamos. ¿Cómo se encontraron?

J.B. Es un caballo un poco incomprendido, tiene un carácter especial: es un ‘irish sport horse’ al que no le gustaban los seres humanos y eso me hace sospechar, aunque no puedo asegurarlo que fue maltratado. Con los años y con paciencia he conseguido hacer de él una estrella. Lo compré barato porque no conseguían domarlo y no se entregaba, estaba siempre enfadado.

José Bono Jr. tiene dos caballos: Sligo Hardtimes (izda.) y Ali Babá (dcha.). pinit a.m. cárdenas

C. ¿Requieren mucho cuidado los caballos que compiten?

J.B. Todos tienen que tener un cuidado muy especial. A mí me gusta que salga al prado con otros caballos aunque supone un riesgo porque se pueden pelear o hacerse daño. Lo principal es que tienen que ser caballos. Sligo Hardtimes tiene problemas de estómago y le cuesta hacer las digestiones, tenemos mucho cuidado con su alimentación, es por lo que le doy un pienso especial.

C. Usted cría, compra y vende caballos. ¿Le ha prometido a Sligo Hardtimes que estarán juntos hasta que….?

J.B. Se lo prometí hace mucho tiempo y se quedará conmigo.

C. A pocos metros hay otro caballo que nos mira. ¿Cree que nos vigila?

J.B. Es Ali BaBá, (raza, Español CDE), ha nacido en mi casa, tiene seis años y es más inquieto, pero cuando está con Sligo Hardtimes se relaja mucho

C. ¿Qué ha supuesto para usted participar en el torneo internacional Longines Global Champions Tour, celebrado en Madrid?

J.B. Es uno de los mejores concursos del mundo. Para cualquier deportista, estar con los mejores es un gran logro. Aprendo de ellos, he visto cómo trabajan... Me siento muy afortunado de haber podido estar.

"Creo que sligo fue maltratado porque no le gustan los humanos"

C. ¿Por qué eligió salto ecuestre?

J.B. Primero hice doma clásica, pero el salto es un deporte mucho más vivo y va más con mi carácter.

C. ¿Cuántas horas entrena?

J.B. Monto entre cinco o seis caballos al día: pueden ser unas cuatro o cinco horas diarias.

C. ¿Hay algún jinete que le haya servido de referente?

J.B. En España tenemos a Eduardo Álvarez Aznar y Sergio Álvarez Moya: son dos genios a caballo. Pero creo que el mejor del mundo es Marcus Ehning.

