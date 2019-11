21 nov 2019

El pasado lunes, Mario Casas acudió a 'El Hormiguero' para presentar su última película, 'Adiós'. Además de hablar de sus deseos de ser padre y de los numerosos cambios físicos que ha tenido que experimentar en estos años por exigencias del guion. Y sorprendía que llevara una gorra que no se quitó durante toda la entrevista.

Si quiera dejó ver un pedacito de la parte superior, en la que se medio veía una especie de cresta. Esa es la razón por la que no se deja ver sin la cabeza cubierta desde hace meses. Es, también, una exigencia del guion. Un look que no le hace nada de gracia y que no mostraba a la audiencia de Antena 3.

Lo que sí hizo fue explicar el por qué de su desastre capilar. Acaba de rodar 'El practicante', una película para Netflix. "Me hicieron entradas porque pedí que me hicieran como que se me ha caído el pelo", era su explicación, antes de advertirle a Pablo Motos que no había nada que pudiera hacerle convencer para que mostrase lo que le habían hecho en su pelo.

Mario Casas solo le enseñaba un poco, sin quitarse la gorra, el desastre capilar que le han hecho para caracterizarle en la película de Netflix que protagoniza. pinit gtres.

"Mi madre estará ahora mismo en casa diciendo: 'Mario, ni se te ocurra'", decía ante la insistencia del presentador y añadiendo que, quien lo quisiera ver, tendría que ponerse delante de la película cuando el canal decida estrenarla. "No puedo porque sino, luego, los de Netflix me crujen", zanjaba la conversación.