22 nov 2019

Lo que no esperábamos que pasase, ha pasado. Belén Esteban y Kiko Hernández han comenzado una guerra cuya primera bala era disparada por él en la tarde del miércoles, cuando aconsejaba a su compañera que se pusiera en manos de "especialistas" para superar su paso por 'GH VIP' y dejar de criticar con tanta crudeza el concurso que está haciendo Mila Ximénez.

Sabemos que la de Paracuellos del Jarama no es de callarse. No lo ha hecho. Un día después, respondía a Kiko con la misma contundencia que él se había dirigido a ella: "Yo creo que cuando he tenido que defender a Mila tanto en 'Sálvame' como en el debate lo he hecho. Si queréis pensar que me estoy vengando, podéis hacerlo".

Ese era su comienzo suave, tras el que justificaba la postura que ha adoptado con respecto a Mila: "¿Sabes? Lo único feo que he dicho y que me arrepiento es que para mí su concurso es una mierda. Tendría que haber usado otra palabra... Lo calificaría de nefasto".

En ese momento, Kiko tomaba la palabra para defenderse, y relajaba el tono del día anterior: "Me importas tanto y te quiero muchísimo que, igual me estoy metiendo en donde no me llaman, te lo dije en privado: no me importa que digas eso a Mila y que la critiques, que cada uno opine libremente, pero en el momento en el que dices que quieres que la echen, creo que estás reviviendo lo que pasaste. En esa casa donde tú lo has pasado también tan mal, creo que no lo has superado del todo. No te lo tomes de manera negativa".

"No quería decirlo pero no le criticáis nada de lo que hace, eso es ser palmero", estallaba Belén, que se encontraba con una pregunta de Hernández, con quien siempre ha tenido una excelente relación: "Entonces yo he sido tu palmero, ¿no?".

"Mila es demasiado inteligente para caer en eso. Sé que cuando salga va a estar enfadada conmigo. Igual no tendría que haber dicho eso, pero a mí Mila no me ha gustado nada", decía la Esteban antes de rematar:" No me alegro que ella lo esté pasando mal pero me alegro que vea lo mal que se pasa. Kiko me pide que retire lo de pedir su expulsión pero no lo siento".

Como decíamos, la guerra está servida.