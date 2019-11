16 nov 2019

Mila Ximénez nunca imaginó que su concurso en 'GH VIP' se convirtiría en su peor pesadilla: de sus continuas broncas con Adara Molinero o Hugo Castejón (a quién ha amenazado con demandar) a sus continuos ataques de ansiedad.

Pero esta semana se ha convertido en unas de las nominadas y el jueves podría ser la próxima expulsada. Así, sus compañeros de 'Sálvame' se han posicionado a favor y en contra de su salida y Belén Esteban lo tiene muy claro: quiere que su amiga salga de la casa.

La princesa del pueblo se ha mojado y ha explicado claramente que no le gusta cómo Mila Ximénez está haciendo el concurso: "Hay cinco nominados para salir de la casa pero si tuviera que elegir a uno, sería a Mila. Ha dado muy buenos momentos pero también ha habido momentos en los que ha estado fatal y he visto vídeos que no me han gustado".

Belén ya ha confesado en más de una ocasión cuál es su favorita dentro de la casa de Guadalix y parece no importarle mucho lo que piense Mila sobre su opinión. "Tengo la conciencia tranquila porque estoy comentando un reality, y aunque haya una amiga y compañero dentro no puedo decir que me guste cuando no me está gustando Las cosas claras y el chocolate...".