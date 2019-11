22 nov 2019

No ha pasado ni una semana desde que Mar Torres, la novia de Froilán de Marichalar y de Borbón, abriera al público su cuenta de Instagram y ya tiene su propia legión de 'opinadores' en términos negativos. O lo que es lo mismo, los famosos 'haters', que se dedican al acoso cibernético.

Mar, que sorprendía estos días con unas fotos de lo más explosivas y que desprendían cierta sospecha de retoque fotográfico (incluso médico estético), anunciaba a sus 'followers' ayer que iba a ponerse en manos de un especialista para mejorar el aspecto de una de las zonas de su cara: sus pómulos.

"La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. He decidido acudir y confiar en @centroceme y es sin duda una de las mejores decisiones que he podido tomar. Me opero la semana que viene y aunque estoy algo nerviosa, estoy segura que el resultado será de 10. ¡Gracias por todo!", escribía junto a una imagen a las puertas del centro médico.

Los juicios sobre lo joven que era para someterse a este tipo de prácticas no tardaban en aparecer en su tablón. Ella, a pesar de las pocas tablas que tiene aún en esto de la vida pública, no tenía reparos en dar respuesta a las críticas, mostrando que tiene las ideas muy claras.

"Una cosa que quiero decir. De verdad, en vez de estar diciendo tanto comentario negativo y estar fijándoos tanto en mí, por qué no os fijáis más en vosotros que creo que os hace más falta, que seguro que tenéis muchos problemas en vuestra vida, en vez de fijaros tanto en mí. Hacéroslo mirar, de verdad, porque realmente tenéis un problema muy grande", y remataba deseándoles "paz y amor".