23 nov 2019

Yotuel Romero y Beatriz Luengo están muy enfadados. El cantante de Orishas compartió una imagen junto a su mujer en Instagram en la que ambos aparecen desnudos. Es precisamente por eso que Instagram ha decidido censurarla por considerar que podría incluir un contenido pornográfico.

Esta decisión ha enfadado al marido de Beatriz Luengo, que ha decidido denunciarlo a través de la misma red social. "Increíble que censuren esta foto cuando hay millones de retos en Instagram que la única finalidad es ver qué mujer mueve mejor el culo de la manera más sexual y grotesca posible", afirmaba en su cuenta, que posteriormente ha sido eliminada.

"Con todo mi respeto para la diosa JLo. Creo que el problema en la mía es que aparece un NEGRO con una BLANCA. Mundo, estamos casi en el 2020, ABAJO LOS PERJUICIOS RACIALES", continuaba diciendo muy enfadado.

Ahora no existe tal publicación, ni sus denuncias posteriores ni tan siquiera el perfil de Instagram de Yotuel, que al parecer también ha sido eliminado por Instagram. Pero Beatriz Luengo ha decidido seguir con su lucha en redes sociales y ha compartido una imagen mostrando su apoyo. "Le cerraron la cuenta de instagram a este hombre bueno y valiente. Y sí increíblemente con la cantidad de imágenes agresivas de animales maltratados etc. se la cerraron a él por mostrar una foto para una campaña de la que se sentía orgulloso, así como yo me siento orgullosa de la familia bonita que hemos formado y de ti", comienza diciendo la actriz.

La imagen compartida por Yotuel que ha sido censurada pinit instagram

"Hoy un grupo de ordenadores conspirando te tumbaron para callarte, estaban intentándolo desde hace días, incluso semanas y encontraron lo “denunciable” para callarte, pero no se calla a quien no tiene miedo, y mucho menos se calla a quien tiene mucho por decir", ha afirmado muy enfadada Beatriz Luengo.

Parece que tal y como ha apuntado ella, Yotuel pronto abrirá una nueva cuenta de Instagram para continuar con su lucha. Es cuestión de tiempo que el actor vuelva a pronunciarse en redes y parece que tiene mucho que decir.