21 ene 2019

Compartir en google plus

Hace unos días veíamos unas inquietantes fotos que compartían Beatriz Luengo y Yotuel dándole fuerzas a este en el hospital. Había sido ingresado y operado de urgencia y las razones eran completamente desconocidas. Sus seguidores estaban muy preocupados, y además de saber que ya está bien, el cantante ha querido contar qué le ha pasado y darle una enseñanza a todo el mundo.

Después de unos días de silencio Yotuel, que estaba ingresado en el Mount Sinai Medical Center of Miami, cuenta por qué le llevaron al hospital de urgencia. Realizó un directo para contar sus complicaciones y en él pudimos ver a Beatriz y uno de sus hijos. Mostrando su lado más cercano y transparente quiso hacer un llamado de atención a todos los que lo estaban viendo.

La causa de su hospitalización fue un grano que le salió en la nariz que hizo que se le inflamase la cara. Tuvieron que operarle de urgencia para poder extraer el pus que tenía debajo de la boca y en el interior de la nariz. "Hay que tener mucho cuidado con los granos que se te hacen dentro de la nariz porque eso puede ser una cosa letal", le decía a sus seguidores.

A pesar del susto, tuvo mucha suerte, tal y como cuenta, porque no se concentró pus en la cabeza, ni la infección fue una bacteria complicada: "Gracias a Dios tuve suerte, y nos bendijeron los dioses y los santos y ni el pus se fue para la cabeza, ni la infección fue una infección con una bacteria complicada", decía. Pero el susto fue muy grande. Ahora sólo debe seguir tomándose los antibióticos y de momento no puede cantar. Tendrá que esperar cerca de 10 días para poder hacerlo porque no puede forzar la boca ni la voz.

También te puede interesar...

- El complicado momento por el que ha pasado Beatriz Luengo

- Verdeliss manda un angustioso mensaje desde el hospital

- Esperanza Gracia habla sobre su enfermedad: "Detiene tu vida"