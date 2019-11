23 nov 2019

Compartir en google plus

No hay nada más bonito que la mirada de un niño hacia su madre. Algo que Sara Carbonero sabe bien después de ver cómo su hijo pequeño, Lucas, le ha dedicado una preciosa 'obra de arte'.

Y es que, son algunos los momentos tiernos y dulces que la periodista comparte en Instagram relacionados con sus hijos. Y en esta ocasión no iba a ser diferente. Su pequeño, de tres años, ha hecho un precioso dibujo y en la esquina superior aparece su madre.

"Mamá by Lucas", ha escrito la periodista, y ha indicado con una flecha la parte del dibujo en el que aparece su retrato para que no pase inadvertido. No hay duda de que para Sara este dibujo tiene gran importancia, como todo aquello que hacen sus hijos, sumando grandes momentos en familia.

Iker Casillas y la periodista ya han dado la bienvenida al otoño en Oporto, tal y como ella misma ha mostrado en Instagram. De hecho, ahora que poco a poco está recuperando la normalidad en su vida tras terminar el tratamiento contra el cáncer, Sara Carbonero ha podido disfrutar de un paseo por el parque bajo un sol radiante.