25 nov 2019

El pasado sábado, Olga Moreno se sentaba por primera vez en el 'Deluxe'. Lo hacía para someterse conceder una entrevista aprovechando el paso de su marido, Antonio David Flores, por la casa de 'GH VIP 7'. De paso, ahondaba en lo mal que lo han pasado con los juicios que han enfrentado a este con su ex, Rocío Carrasco.

Por supuesto, sus declaraciones han provocado, de manera inmediata, una reacción en el clan Campos, para quien la hija de La más grande es una más dentro de la familia. La encargada de dar la cara por ella, en esta ocasión, ha sido Carmen Borrego quien, en 'Viva la vida', se ha pronunciado.

"No ha dicho la verdad", decía manera muy contundente. E insistía en la idea: "No dijo en muchas cosas la verdad". Carmen dejaba claro que, cuando Olga aseguraba que en su casa no se ha hablado mal nunca de Rocío, era una de esas veces que estaría faltando a la verdad. "En esa casa se habla demasiado de Rocío Carrasco", eran sus palabras.

Borrego no quiso entrar en detalles sobre todo lo que se expuso en la entrevista, porque sabe que a esta no le gusta que se aireen sus cosas. Algo que puso también de manifiesto anoche en el debate Rocío Flores, su hija, al escuchar las declaraciones de Alba Carrillo, que ha dado más detalles de su amiga de las que a esta le van a gustar.