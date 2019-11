25 nov 2019 sara corral

Mónica Naranjo está experimentando uno de los mejores momentos de su vida, y es que la cantante está disfrutando de la vida al máximo. Desde el estreno de su último programa, 'Mónica y el sexo', son muchos quienes han vuelto a ver en Mónica un icono.

Ayer, la cantante decidió sorprender a todos sus seguidores con esta grata sorpresa.

"Cuando una mujer tan valiente y tan grande como Gloria Trevi te dice que ha compuesto algo pensando en cantarlo juntas... sólo puedes decir: estoy dentro. Gracias Gloria, eres un ejemplo de vida, cantar contigo es todo un sueño. Te amo sin control. 'Grande' is coming...", escribía Mónica en su última publicación de Instagram.

La publicación, que cuenta ya con más de 24.000 'likes', se ha llenado de bonitos mensajes de admiración y apoyo entre los que podía leerse: "Ay que ganas de escucharos ", "No lo creo, no sabía que grabarán algo escrito por Gloria. Ambas son mujeres que inspiran, me han hecho llorar y bailar y cantar y seguir adelante. Bravo mi Pantera, deseo que tus éxitos sigan como espuma" o "¿Por qué te empeñas en hacer que nos tiremos de los pelos cada vez que anuncias algo? Eres enorme".

"Recargando energía al lado del Arcángel Miguel (la fuerza De Dios) voy a necesitar mucha para Enero, quiero daros toda mi fuerza sobre el escenario. Tengo muchas ganas de que conozcáis", escribía Mónica.

Que felices estamos por esta última noticia. Estamos deseando escuchar este 'temazo'