25 nov 2019

Un año más, TVE es la gran beneficiada de los Premios de la Academia de Televisión. También, como viene siendo habitual, Mediaset no cosechó un solo premio porque ni siquiera presenta candidaturas. Los Iris no van con Cuatro ni con Telecinco. María Casado tiene muy claro que la normalidad no llegará a los premios hasta que esta situación cambie: no solo porque no es normal que dos cadenas nacionales queden fuera, sino porque el reparto de académicos acaba también por distorsionar los resultados.

Con ello no queremos decir que los ganadores no se merecieran los premios, queremos decir que les daría más valor que los hubieran ganado en una situación de normalidad de la industria audiovisual. La ganadora de la noche fue, de todas formas, una serie de Netflix que inicialmente estaba en manos de Antena 3: ‘La casa de papel’ (5 premios ‘gordos’, incluyendo los de Mejor Serie). Enhorabuena a ‘La2 Noticias’, ‘Al rojo vivo’, ‘Los Lunnis’, Carlos Franganillo, David Broncano… Pero, si me permiten, nos quedamos con una debilidad, ‘Cachitos de hierro y cromo’, una de esas joyas que confirman que el archivo de TVE es oro puro.

Unos vienen, otros se van

Una imagen del 'Programa de AR'. pinit telecinco.es

Esta semana, el mundo de los contertulios se ha visto sacudido por una incorporación a lo grande y por una salida por la puerta de atrás. En ambos casos, los dos han sido protagonistas de polémicas personales y profesionales: es curioso ver cómo unas provocan la contratación y otras el despido. Veamos… Ana Rosa ha completado su mesa de actualidad política con Cristina Cifuentes, ex Presidenta de la Comunidad de Madrid que dimitió tras la publicación de unas imágenes en las que se la veía mostrando al agente de seguridad de un supermercado las cremas que supuestamente había robado.

Sigo pensando que lo más inquietante no es que Cifuentes se llevara unos productos de belleza sino que alguien guardara durante años esas imágenes (como posible chantaje) y se pudieran emitir saltándose la ley. Que unas cremas valgan más que millones de euros estafados a los españoles en tramas corruptas nos deja un cierto ‘sabor a hiel’, ¿verdad, Ana Rosa? La entrevista de Javier Negre a la primera víctima del asesino de Cuenca le ha costado la colaboración en ‘Todo es mentira’. Al parecer, ella no había dado su consentimiento pero la charla se grabó, convenientemente adornada. Veremos si es un veto permanente o solo una de esas fases de castigo previas a una redención que reporte audiencia.

Que no salga de aquí...

Carlota Prado en 'GH Revolution'. pinit telecinco.es

Visto el vídeo que jamás debería haberse visto de Carlota Prado en ‘GH Revolution’, lo único que podemos decir es que con esta concursante han fallado todos los protocolos, desde los de seguridad a los de ética periodística. Todo lo que afecta a este caso es un desagradable despropósito: que pudiera ser agredida sexualmente en una casa rodeada de cámaras de televisión (“la vida en directo”, reza su eslogan), que se grabara el momento en que le muestran las imágenes de lo sucedido, que lo hicieran sin decirle qué iba a ver, que las viera sin apoyo psicológico, que su desesperada reacción se haya compartido en las redes... Pero lo más escalofriante, más allá de verla en pleno ataque de ansiedad, llega cuando el Súper le dice que “este tema, por José María y por ti, por el bien del programa, no debe salir de aquí”.

Perdón, ¿el bien del programa antes que el bien de la concursante? Todos los que hemos trabajado en un ‘reality’ reconocemos que hay una cierta despersonalización, que al final no parecen tanto personas como personajes al servicio de los contenidos, y así se les trata en ocasiones. Pero lo sucedido es otra cosa. El vídeo deja patente que todo lo que podía hacerse mal se hizo mal. Por incompetencia o por mala fe, no sabemos, seguramente se verá en los juzgados. Para cuando lean esto, esperamos que la organización y la cadena hayan explicado qué medidas han tomado para que nunca vuelva a suceder algo así.