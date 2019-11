26 nov 2019 sara corral

Laura Matamoros se está renovando por completo, y es que tras romper su relación con el 'influencer' Daniel Illescas, la hija de Kiko Matamoros se está deshaciendo de algunos recuerdos pasados que parecen tenerle muy atada.

Ayer, Laura sorprendió a todos sus seguidores con esta drástica decisión.

Laura Matamoros decide eliminar uno de sus tatuajes. pinit instagram

Laura ha decidido borrarse uno de los tatuajes que más tiempo llevan acompañándola, y es que la joven ya contó hace un par de años que este tatuaje no fue una de sus mejores elecciones.

"Hoy he decido contaros algo que tenía pensado desde hace muchísimo tiempo y es quitarme un tatuaje que me hice cuando tenía 17 años ó 18", decía Laura, a lo que añadía: "La cabeza no me iba muy bien, no estaba yo muy fina"

"El peor tatuaje de la historia, es lo peor que me he hecho en mi cuerpo", seguía contando la influencer mientras desvelaba como iba a hacer este procedimiento. "Me han dicho que puedo eliminarlo, aunque será en varias sesiones", contó Laura.

"La verdad que iba con miedo por si me iba a doler,pero nada...Os iré contando ya que está era la primera prueba para ver si cogía el pigmento de la tinta. De momento parece que va bien", contaba Laura en su última historia de Instagram.

La hija de Matamoros siempre ha defendido que tatuaje en su cuerpo tiene una historia detrás, pero parece que esta la quiere borrar por completo.