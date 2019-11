27 nov 2019

Ya hace diez días que Kiko Rivera, sentado en el plató de 'Viva la vida', manifestó su intención firme de reconciliarse con su hermana, Chabelita Pantoja. Las declaraciones de esta en una revista cuando él estaba en 'GH Dúo', fueron las detonantes de que el 'DJ' y su mujer, Irene Rosales, rompieran la relación.

Aún estamos esperando a que ese cara a cara se produzca. La joven ha dejado muy claro que accede a tener esa charla, pero que no en cualquier condición. Porque se ha hablado mucho de su ausencia en esa comida que Isabel Pantoja celebró con fans el pasado fin de semana y en la que sí estuvo Kiko, pero no ella.

"No iba a ir a una comida con toda la prensa como si no hubiera pasado nada", explicaba antes de dejar claro que esa reconciliación será algo privado, no "frente a las cámaras". Tienen mucho de qué hablar y que solucionar, y no se antoja conveniente que sea algo retransmitido al más puro estilo 'reality'. Incluso los hijos de Isabel Pantoja necesitan algo de intimidad.

"Me apetece muchísimo, porque se que mi hermano y yo nos vamos a entender perfectamente", contaba Chabelita en 'El programa de Ana Rosa'. "El día que me encuentre con mi hermano será en otro sitio y a solas. Si es en Cantora, mejor", continuaba antes de desvelar que Kiko le había propuesto comer esta semana, pero que a ella no le era posible.