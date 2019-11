20 nov 2019

Llevan meses de guerra pública. Desde que, aprovechando la participación de Kiko Rivera e Irene Rosales en 'GH Dúo', Chabelita Pantoja concediera una entrevista en la que ahondaba en el problema de su hermano con las drogas y cargaba contra su cuñada, asegurando que no tenían una buena relación. Y eso era en plena primavera.

Hubo un amago de hacernos creer que todo estaba en orden cuando su madre, Isabel Pantoja, entró en 'Supervivientes' y el presentador, en plató, intentó que limaran asperezas. Tuvieron un tímido gesto de cariño, de cara a la gelería, antes de intensificar los ataques utilizando diferentes medios.

Dos estaciones después, es Kiko el que ha querido poner algo de cordura y el pasado domingo, en el plató de 'Viva la vida', tendía un puente hacia la reconciliación. Llegaba, incluso, a llamarla en directo, pero su hermana no atendió el teléfono y le dejó un mensaje en el contestador haciendo hincapié en todo lo que la quería y las ganas que tenía de arreglar las cosas.

La respuesta por parte de este llegaba ayer. Desde el plató de otro programa de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa' (donde, recordemos, trabaja). "Para mí es un poco 'shock' que las últimas palabras que yo tengo de él son las de la felicitación", comenzaba, dejando claro que no se lo va a poner fácil.

"Entonces, de ahí a esto, es un 'shock' muy grande. Llevo esperando a que dé el paso muchísimos meses. Sabéis que no soy una persona rencorosa y que quiero hablar con él. Quiero hablar las cosas y que no pase como otras veces", continuaba Isa, que parece no poder olvidar ese recadito que le dejó en Intagram el día de su cumpleaños, aludiendo a que nunca se había interesado por su familia.

"Él tiene que saber que a mí me han molestado sus cosas, para que no las vuelva a hacer, y que yo también tengo que ver qué le ha molestado para que no vuelvan a pasar", terminaba de explicar ante sus compañeros en una declaración en la que, sin cerrarse a arreglar sus diferencias, manifestaba que no va a ser tan sencillo como en ocasiones del pasado.

Eso era por la mañana. Por la tarde, era Kiko quien, en su primera visita al plató de 'Sálvame' aseguraba que ya había hablado con ella y que "todo para adelante", que estaban dispuestos a llegar a un punto de encuentro por el bien de todos. "Yo también he sido rebelde. Todos cometemos errores", le contestaba a Paz Padilla cuando le preguntaba si creía que era una cosa de la edad.

"Solo tenemos una vida. Basta ya de malgastarla y llevarnos mal. Nos hacen falta más besos, más abrazos y mas querernos", era la conclusión a la que llegaba el 'DJ', que confesaba que han quedado esta tarde, porque "tenemos muchas cosas que hablar y pedirnos perdón mutuamente".