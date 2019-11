27 nov 2019 sara corral

Priyanka Chopra y Nick Jonas se han convertido en una de las parejas más adoradas y seguidas, y es que si algo le ha caracterizado con sus emotivas y múltiples formas para contraer matrimonio.

Los jóvenes muestran su amor y lo gritan a los cuatro vientos y con motivo del aniversario de su primera unión, la actriz Priyanka Chopra le ha querido hacer un bonito regalo a su marido.

Con un video de lo más tierno, Pryanka mostraba a sus seguidores este increíble regalo. Mientras el cantante dormía, su mujer le sorprendía con un nuevo miembro de la familia, un pequeño perrito, algo que no podía hacerle más ilusión a Nick.

"Pri llegó a casa con la mejor sorpresa esta mañana. Por favor, conoce a nuestro nuevo cachorro. No he dejado de sonreír desde que me desperté esta mañana y finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Gracias", escribía muy emocionado Nick.

¿Qué le tendrá preparado Nick a su mujer?Porque si a algo nos han acostumbrado, es que los dos son muy detallistas. Enhorabuena pareja, ya sois toda una familia.