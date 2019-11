27 nov 2019 sara corral

Marta López ha dado estas últimas semanas un gran bombazo informativo. Y es que nos dejó atónitos a todos cuando salió a la luz la relación que la colaboradora tenía con el periodista Alfonso Merlos.

Ayer, en 'Ya es mediodía', la exconcursante de 'Gran Hermano' decidió hablar y desvelar algunos secretos de esta nueva relación.

"Estoy bastante ilusionada. No tengo por qué esconderme", comenzaba diciendo la colaboradora con una sonrisa en la cara. El programa le ofreció a Marta una grata sorpresa, y es mostrarle el verdadero día en el que se conocieron.

'De buena ley', fue el programa donde empezó todo, donde ellos dos se vieron por primera vez."¡Yo ni me acordaba, te lo juro!", decía entre risas Marta.

"Lo único que yo le decía es que a mi padre le encantaba. Esa es la única conversación que yo tenía con él hasta que hemos llegado aquí… El roce hace el cariño", contaba Marta, a lo que Sonsoles Ónega contestaba: "Marta, yo os he pillado en algún pasillo no principal de la cadena, en alguna escalera, cerca de un ascensor… que me pegué un susto. De repente venía para aquí, para el plató, y me encuentro el pastel".

"Nos teníamos que esconder un poco para que no se enterara todo el mundo", decía Marta.