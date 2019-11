28 nov 2019

Que algo que cuelgue un famoso en sus redes sociales genere un debate, es algo que está al orden del día. La última que ha generado revuelo en su Instagram ha sido Verdeliss, que salía de casa sin su hija por primera vez desde que naciera de forma prematura, el pasado 31 de enero. Y parece que la pequeña no lo llevó nada bien...

Ha sido la 'influencer' quien lo ha contado en su cuenta personal, aprovechando que había sido invitada al tercer aniversario de Mtmad. "¡En el evento de @mtmad.es celebrando su tercer aniversario! Era medio de trabajo, medio de diversión... que también me apetecía. Y la primera vez que oficialmente Miren se desprendía de mis brazos. Ojo, por tres horitas", comenzaba

A continuación, daba detalles de cómo había salido el experimento...: "Fracaso total... Mi hermana @leyreunzuu, que nos hizo de 'babysitter' (¡¡¡gracias!!!), tuvo que dar el 'do de pecho' con los lloros de Miren inconsolables. Ni plátanos, ni galletas, ni mimos ni paseos". Y añadía: "Lo único que calma a esta pequeña es mi presencia. Y no es la teta, porque una vez delante Miren era la reencarnación de Jekyll & Hyde: todo paz y risas".

"Ayyy qué bonito es y qué desbordante semejante dependencia. Las dos caras de la moneda, seguiremos comunicando jeje PD: Miren, te amo pequeña", remataba Verdeliss en un mensaje que, a pesar de su tono positivo, acababa por reportarle problemas por la dependencia que se desprendía de sus palabras.

"Pues eso no es bueno, que no se calme con nadie que no seas tú , por que si te tienes que ir de trabajo y no te la puedes llevar...", "Yo voy a ser mamá y no quiero esa dependencia porque tengo que trabajar y solo podré llevarle a la guardería. Claro que quieres que tu hijo/a te necesite pero creo que es sano que también se puedan desprender el uno del otro" o "No es bueno que la niña solo quiera con la madre, y que solo la madre la pueda consolar", son algunos de los mensajes críticos que recibía.