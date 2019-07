13 jul 2019

¿Por qué sigue estando tan mal visto dar el pecho a un bebé en público? Esta es la premisa con la que la influencer Verdeliss, que fue madre recientemente, ha lanzado un reto que se ha hecho viral en Instagram en tan solo unos días.

Más de 2.000 madres se han unido a la causa a través del hashtag '#MisTetasNoSonTuAsunto'. Todo comenzó cuando le llovieron las críticas por aparecer en San Fermín dando el pecho a su hija Miren en un vídeo de Instagram Stories.

Cansada de que la gente siga sin verlo como algo natural, Verdeliss compartió otra fotografía en la que sale amamantando de nuevo a Miren. "No salgo de mi asombro (e indignación) ante la cantidad de experiencias desagradables que me estáis descubriendo tras publicar hace sólo unas horas los stories", comenzaba la influencer.

"No voy a tapar a mi bebé mientras amamanta, igual que yo no comería con un trapo en la cara. No voy a limitar su consumo, pues nadie merece pasar hambre... Detrás de esta lactancia hay un amor titánico, pero también más lágrimas de las imaginables que superamos juntas", comentaba consciente de la lucha que queda aún pendiente.

El reto: que todas las madres, tanto las que dan el pecho como las que no, compartan sus imágenes para defender la lactancia materna en público.

