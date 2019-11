29 nov 2019

Decía hace unos días que estaba muy orgulloso de haber llegado donde estaba y a pocas semanas de la gran final. Pero se va a quedar sin ella. Anoche, Antonio David Flores perdió la batalla contra Adara Molinero y se convirtió en el undécimo expulsado de 'GH VIP 7', el programa que ha supuesto su vuelta a la pequeña pantalla y el bautismo catódico de su hija, Rocío.

"Sé feliz", le decía Adara en la despedida en el confesionario. Unas escuetas palabras que se entienden por los tiras y aflojas que han tenido durante estos dos meses y medio en los que se han encuadrado en bandos enfrentados. Como tampoco ha tenido una sintonía perfecta con Kiko Jiménez, al que conocía más que bien, porque han sido familia durante los cuatro años que el de Linares estuvo con Gloria Camila Ortega.

Esas diferencias se hicieron evidentes en el plató, porque Kiko metió cizaña y David entró al trapo de cabeza. "Estas fuera porque has basado tu concurso en hablar de tu exmujer", atacaba Jiménez que, recordemos, se posicionó del lado de Rocío Carrasco en la primera entrevista que concedió a su salida (la primera) de la casa de Guadalix de la Sierra.

El exguardia civil mostró sus cartas desde el principio, dejando patente que no iba a arrugarse ante esas acometidas: "¿Y tú desde cuando llevas aquí? Lo que tienes en tu cuerpo es veneno. Sabiendo que Estela estaba casada con este señor debías haber dado un pasito para atrás. Vas tú a enseñarme...".

Se me caería de vergüenza decir cosas que tu has dicho"

Aún tenía más que decirle: "Llevo 20 años peleando con miuras más grandes que tú y miedo no me das ninguno. Llevo 20 años hablando con la verdad en la mano, documentada y con papeles. Se me caería de vergüenza decir cosas que tu has dicho. No tienes vergüenza ni como para entrar por esa puerta".

Kiko se limitaba a golpear, de nuevo, en el mismo sitio: "Solo conocemos tu verdad porque Rocío Carrasco lleva en silencio toda la vida, ya te has encargado tú de contarlo todo". La respuesta final de Antonio David era ese mensaje que la madre de su ex, Rocío Jurado, le dejó antes de morir: que sabía que, con él, sus nietos iban a estar bien cuidados.

Adara de nuevo, Mila Ximénez (también salvada esta semana) y Estela Grande, son las nominadas que pueden ver cómo se trunca su sueño de la final cuando están a punto de tocarlo con la punta de los dedos.