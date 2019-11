30 nov 2019

Fran Rivera y Lourdes Montes visitaron por primera vez juntos un plató. Fue en el programa de Antena 3, 'Arusitys Prime', y la pareja habló abiertamente de su relación, de sus mejores momentos y también de los peores.

Para ella, el torero se convirtió en su amor platónico, algo que cambió con el inicio de su relación. Un comienzo que, tal y como ha relatado Lourdes Montes, no fue nada fácil, pues sus padres se oponían a la relación entre Fran Rivera y ella. Eso sí, la historia ha dado un giro y ahora "están encantados".

A pesar de ser un matrimonio claramente consolidado y feliz, no todo ha sido un camino de rosas. De hecho, el hijo de Carmina Ordóñez ha hablado abiertamente de la crisis que sufrieron. Sucedió cuando él decidió retirarse de su profesión hace 8 años. "Cuando me retiré de los toros, hubo un momento complicado. Mi vida es el toro y me he dedicado toda una vida a cumplir mi sueño. Es una profesión muy absorbente y exigente", comenzó diciendo.

"Pasé por un tiempo que no encontraba nada que me llenara y Lourdes y yo tuvimos un momento complicado, me encerré en mí mismo", ha relatado. Por suerte, todo eso ha quedado atrás y Fran Rivera no puede estar más agradecido por el apoyo recibido por parte de su mujer: "Lourdes estuvo a la altura".