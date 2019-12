2 dic 2019

Después de la felicitación envenenada de Kiko Rivera a su hermana, Chabelita, Irene Rosales salió en defensa de su marido con un mensaje apaciguador y claro: quizás ella hubiera escogido otras palabras, no obstante, era el sentimineto de Kiko y había que respetarlo.

Bajo esta premisa, la de la transparencia, Irene ha contestado a una pregunta muy directa que venía formulada de un paparizzi. ¿Dónde ha ocurrido? En el programa Telecinco 'Viva la vida' que presenta Emma García y en el que Irene colabora cada domingo.

La formulación fue muy directa ""Irene, ¿hay crisis en tu matrimonio?", la respuesta, negativa. Irene comenzó a negar con la cabeza y dijo que no. Pero la cuñada de Isabel Pantoja no se quedo ahí y siguió para no dar pie a malos entendidos. "Hay baches como en todos los matrimonios, pero crisis no".

Y es que, aunque reconoce que discuten, asegura que no hay ningún tipo de crisis y que únicamente se trata de riñas propias de un matrimonio.