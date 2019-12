2 dic 2019

Pieza indispensable de los 'front row' y una de las 'it girls' fundamentales en el mundo de la moda y los desfiles, Miroslava Duma ha sido fundamental en el mundo de la moda durante los últimos años. Sin embargo, hacía ya meses que no la veíamos en ningún evento y que su actividad como prescriptora de tendencias había diminuido notablemente. ¿La razón? Un grave problema de salud que le ha hecho reflexionar sobre el valor de la vida, las redes sociales y la importancia de los 'likes'.

Con un extenso mensaje, Miroslava demostraba que hay cosas más importantes que la apariencia.

"A principios de este año me diagnosticaron una enfermedad pulmonar rara y me dieron 7 meses de vida. Fue una locura aterradora, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que los últimos meses de recuperación fueron posiblemente los meses más felices de toda mi vida", así comenzaba el texto de la socialité rusa, que destaba su silencio de manera muy emotiva.

"De repente dejé de correr como si estuviera en una maratón y me di cuenta de lo mucho que amo la vida, lo hermoso que es nuestro mundo y cuánto quiero quedarme aquí. Con la gente que amo. Por primera vez en mi vida, vi el azul brillante del cielo. Y el hermoso verde de los árboles. Como si antes, hubiera vivido en un planeta diferente. Me despierto feliz, solo porque puedo pasar un día más aquí. No pido nada más o intento correr más rápido".

Miroslava, prosigue, "Durante toda mi vida estuve buscando aprobación y obsesionándome con los "likes" tanto en el mundo físico como en el virtual, sin darme cuenta de que realmente tenía que aprender a "gustarme" a mí misma primero. Años de autocrítica y dudas, estrés, dietas, presión física, mental y emocional empujándome a mí misma hicieron que mi sistema inmunológico colapsara. Me enfermé".

"Ahora me doy cuenta de que estos últimos meses también fueron los meses más creativos de mis 34 años. Sin embargo, el éxito para mí hoy ya no se mide con indicadores externos, sino con lo que hay dentro. Se mide por mi propia salud y la salud de aquellos que amo. Se mide por cómo elijo contribuir al mundo. Durante los últimos 2 años, el Universo me ha hecho experimentar una serie de eventos notablemente fortuitos a veces, surrealistas; cómo un error tonto, cometido por mi abogado, me llevó a un diagnóstico temprano y me dio la oportunidad de vivir. Vi letreros en todas partes. Como si alguien me estuviera diciendo: "no te rindas". Hoy sigo mi gran sueño, y realmente creo que puedo ayudar a salvar nuestro planeta sin importar importar qué. Y contra viento y marea. Algún día espero poder contarte todo al respecto".

Una dura reflexión que Miroslava ha hecho después superar una afección rara en los pulmones y que ha motivado un cambio radical de vida.

Su mensaje, termina así: "Gracias a toda la gente maravillosa de mi vida. Os quiero con todo mi corazón (y mis pulmones).